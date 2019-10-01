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ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

  Doğu Türkistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgalinin 70.

Ali ABLAY - Cemal YURTTAŞ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)

Doğu Türkistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgalinin 70. yıl dönümü dolayısıyla Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları birliğinin düzenlemesi ile Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapıldı.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına açıklamayı Hidayetullah Oğuzhan yaptı. Oğuzhan, "1 ekim 1949, biz Doğu Türkistanlıların kara tarihinin başladığı talihsiz bir gündür. Hür ve Bağımsız vatanımız Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilişinin 70.yıldönümüdür. 1 Ekim 1949, işgalci ve terörist Çin devletinin bayram olarak kutladığı ve bizim için dün olduğu gibi bugünde yas ve matemin devam ettiğini hatırlatan kara bir gündür " dedi.

Hidayetullah Oğuzhan,"Son 3 yıllık süreçte resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 5-6 milyonu aşkın insanımız sözde " meslek edindirme kampları" adı altında toplama kamplarında asimilasyon ve türlü beyin yıkama uygulamalarına maruz bırakılmıştır."dedi. Oğuzhan "Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bununla beraber Doğu Türkistan'da yaşananları yakinen takip ettiğimizi, Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki işbirlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal vermelidirler. " diye konuştu.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları açıldı.

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