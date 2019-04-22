Çin Başkonsolosu Wei'den, İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Wei ve beraberindeki heyet, belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına geldi. Wei, İmamoğlu ile makamında bir süre görüştü.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, Çin ile İstanbul arasında çok sıcak ilişkiler bulunduğunu belirterek, kendisine ilk ziyareti gerçekleştiren Wei'ye teşekkür etti.

Cui Wei, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından belediyeden ayrıldı.

