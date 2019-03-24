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Çin, batılı diplomatları Sincan’a götürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Çin hükümeti, Doğu Türkistan’da denilen Sincan eyaletinde Müslüman halkı dini inançlarından uzaklaştırmak için oluşturduğu yatılı mesleki okulu adını verdiği toplama kamplarına karşı dünyada oluşan tepkileri azaltmak için bölgeye batılı diplomatları davet etmeye devam ediyor.Çin’in Avrupalı diplomatları Sincan’a davet edeceğini duyurmasının ardından ABD’li bir yetkili Çin hükümetinin Sincan’a yaptığı "kurgulanmış" gezilerin propaganda amacı taşıdığını ve oldukça aldatıcı olduğunu söyledi.Çin’in Orta Asya sınırındaki Sincan’da Müslümanların radikalleşmesine karşı başlattığını söylediği çok tartışmalı zorunlu eğitim programına karşı Batı’dan ve İnsan hakları örgütlerinden ağır eleştiriler gelmesi üzerine Çin hükümeti bölgeye gazeteci ve diplomatlara geziler düzenlemeye başlamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı geçen hafta başkent Pekin’de bulunan Avrupalı diplomatları, özellikle büyükelçileri Sincan’a davet edeceğini açıkladı.

Çin hükümeti, Doğu Türkistan’da denilen Sincan eyaletinde Müslüman halkı dini inançlarından uzaklaştırmak için oluşturduğu yatılı mesleki okulu adını verdiği toplama kamplarına karşı dünyada oluşan tepkileri azaltmak için bölgeye batılı diplomatları davet etmeye devam ediyor.
Çin’in Avrupalı diplomatları Sincan’a davet edeceğini duyurmasının ardından ABD’li bir yetkili Çin hükümetinin Sincan’a yaptığı "kurgulanmış" gezilerin propaganda amacı taşıdığını ve oldukça aldatıcı olduğunu söyledi.
Çin’in Orta Asya sınırındaki Sincan’da Müslümanların radikalleşmesine karşı başlattığını söylediği çok tartışmalı zorunlu eğitim programına karşı Batı’dan ve İnsan hakları örgütlerinden ağır eleştiriler gelmesi üzerine Çin hükümeti bölgeye gazeteci ve diplomatlara geziler düzenlemeye başlamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı geçen hafta başkent Pekin’de bulunan Avrupalı diplomatları, özellikle büyükelçileri Sincan’a davet edeceğini açıkladı. Diplomatik kaynaklar da özellikle büyükelçilere bu hafta gayri resmi olarak Sincan gezisi davetlerinin geldiğini doğruladı.

Gezilerin kurgulanmış olduğu iddiası
İsminin açıklanmamasını istemeyen ABD’li bir hükümet yetkilisi, bu gezilerin Çin’in Sincan’da uyguladığı insan hakları ihlallerini gizleme maksatlı, yanlış hikayelere dayalı özel tasarlanmış propaganda amaçlı ve çok yanıltıcı olduğunu söyledi.
Bu gezinin Çin’in Sincan’da geçen yıl yoğunlaşan zorunlu eğitim toplama kamplarının batıda oluşturduğu kaygıların başlamasından bir yıl sonraki ilk büyük diplomat gezisi olacağı kaydedildi.
Sincan’a geçen aralık ayından itibaren diğer ülke diplomatlarına oldukça sınırlı tasarlanmış geziler düzenlendiği belirtildi.
Bu yıl Sincan’a Avrupalı diplomatlarının katıldığı iki ziyaret yapıldığı, birisinin Avrupa Birliği ülkeleri diplomatlarından küçük bir grubun oluşturduğu diğerinde ise Yunanistan, Macaristan, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinden diplomatların bulunduğu kaydedildi.

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