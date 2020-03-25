Çin, Batılı markalara iş yapan fabrikalarda 'Uygurları zorla çalıştırıyor'

Raporda, "keyfi gözaltı" tehdidi nedeniyle Uygurların bu transferi reddetmelerinin ya da bundan kurtulmalarının "çok zor olduğu" da vurgulanıyor.

Düşünce kuruluşu ASPI, 2017-2019 arasında 80 bin Uygur'un Şincan bölgesinden Çin genelindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere gönderildiğini, hatta bazılarının doğrudan kamplardan fabrikalara yollandığını belirtiyor.

Çin yönetimi, bir milyon kadar Uyguru toplama kamplarında tutuyor.

Kuruluş, bu köle işçiliğin Çin'in Uygurları "yeniden eğitimindeki" bir sonraki aşama olduğunu söyledi.

Raporda ayrıca, yerel yönetimlere ve özel simsarlara işçi transferlerini organize etmesi için Şincan hükümeti tarafından "kişi başına" para ödendiği vurgulanıyor ve ASPI bu durumu "Çin hükümetinin Uygurlara karşı devam eden baskısında yen bir aşama" diye tanımlıyor.

Şincan'daki toplama kamplarına dair haberler ilk olarak 2018'de gelmiş ve Çin makamları bunları, aşırılıkla mücadele için "meslek eğitim merkezleri" diye tanımlamıştı.

Ancak kanıtlar, birçok kişinin namaz kılarak veya peçe takarak inançlarını ifade etmeleri ya da Türkiye gibi bazı ülkelerde bağlantıları olması nedeniyle kamplarda tutulduğunu gösteriyordu.

Pekin'in bu konuda karşılaştığı uluslararası baskı, artarak sürüyor.

Çin resmi medyası ise iş gücü transferi programlarına katılmanın gönüllü olduğunu söylüyor.

ASPI'ye göre yetkililer, zorla çalıştırılan Uygurlar'dan ticari bir kazanç elde edildiğini reddeddiyor.

Nerelerde çalıştırılıyorlar?

ASPI, Çin'in dokuz bölgesindeki 27 fabrikada, 2017'den bu yana Şincan'dan getirilen işçilerin çalıştırıldığını tespit ettiklerini belirtti.