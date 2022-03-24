Çin, Batı’nın Yakın Markajında

ABD ve batılı ülkeler, Çin’in yaptırımlar uygulanan Rusya’ya yardım etmemesini istiyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere yaptığı açıklamada, “G7 ülkelerinin Rusya’nın Çin veya başka bir ülkenin yardımıyla uygulanan yaptırımlardan kaçmaması için ortak bir tepki vereceğini” söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın acil NATO zirvesine katılmak için Brüksel’e gidişinde uçakta konuşan Sullivan “Bu sadece Çin’le ilgili olmayacak, uygulanan yaptırımları zayıflatacak ya da görmezden gelecek her ekonomi için geçerli olacak” dedi.

ABD’nin bu mesajını Çin’e ilettiğini belirten Sullivan, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinden de benzer bir iletişim beklediklerini kaydetti.

Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le geçen hafta yaptığı görüşmenin ardından Çin, Rusya’ya yönelik yaptırımları kınamıştı.

Washington, Çin’in Rusya’ya yönelik ticari kısıtlamaları ihlal ederek bazı ürünlere erişimine yardım etmesinden endişe ediyor. Sullivan, ABD yönetiminin bunun olmamasını sağlayacak araçlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamamış, ancak gelişmelerden “derin endişe duyduğunu” bildirmişti. Çin’in tutumunun, bugün Brüksel’deki toplantılarda ele alınması bekleniyor.

