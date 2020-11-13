Çin Biden ve Harris'i Seçim Zaferi Nedeniyle Tebrik Etti

ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden’ı tebrik eden ülkeler arasına Çin de katıldı. Çin yönetiminden Biden’ın seçimi kazanmasıyla ilgili bir açıklama gelmemiş olması dikkat çekiyordu.

Günlük basın brifinginde konuya ilişkin olarak açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Demokrat aday Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i tebrik etti.

Wenbin açıklamasında Çin’in Amerika halkının tercihlerine saygı gösterdiğini belirtirken “Sayın Biden ve Sayın Harris’i tebrik ediyoruz. Aynı zamanda bu seçim sonucunun Amerika yasalarına ve prosedürlerine göre belirleneceğini de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylece Çin, Biden’ın seçimi kazandığının belli olmasının ardından neredeyse bir hafta sonra bir kutlama mesajı yayınlamış oldu. Biden’ın seçim zaferini ilk tebrik edenler arasında Yunanistan ve Mısır liderleri yer almıştı. 2016 Başkanlık seçimlerinde Çin lideri Xi Jinping, seçim. Gecesinin ardından Donald Trump’a tebrik mesajını iletmişti.

