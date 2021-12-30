Çin, Birleşmiş Milletler'e şikayet etmişti! Elon Musk'tan eleştirilere yanıt

Elon Musk, şu sıralar Çin ile arasında uzayda yaşanan Starlink krizi ile gündemde. Peki ne olmuştu?... Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan Starlink uydularının uzay istasyonu için tehlikeye oluşturduğu ve iki kez yakın karşılaşmanın yaşanıp kaçma manevrası yapıldığı gerekçesiyle Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti. Çin, uzay istasyonunun uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda da bulunmuştu. Financial Times'a konuşan Elon Musk ise uydu çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

ELON MUSK: UZAYDA YETERLİ ALAN VAR

Elon Musk, SpaceX'in internet hizmeti sağlamayı amaçlayan Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Dünya'ya yakın yörüngelere on milyarlarca uydunun konumlandırılabileceğini söyleyen Musk, "Uzay son derece muazzam ve uydular çok küçük. Bu, başkalarını herhangi bir şekilde etkili bir şekilde engellediğimiz bir durum değil. Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik, engellemeyi de beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.



