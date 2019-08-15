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Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı istedi - Konseyin Cammu Keşmir sorununu cuma günü kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK'nın daimi üyelerinden Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir adımının BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesini istedi.

Toplantının cuma günü kapalı oturumda yapılması, bekleniyor.

Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

Güney Asya bölgesinde yer alan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare toplam alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Cammu Keşmir çin Hindistan Pakistan

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