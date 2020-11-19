Çin Brezilya'ya 7 Konteyner Dolusu COVID-19 Aşısı Yolladı

Çin’de geliştirilen COVID-19 aşıları, Brezilya’ya gönderildi. Aşıların Çin’den Brezilya’ya taşınması işlemini Türk Hava Yolları gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı saran Corona virüsü salgını konusunda aşı geliştirme konusundaki yarış devam ediyor. Çin, Almanya, Amerika ve Rusya aşı çalışmasında önde gelen ülkeler.

Bu çerçevede Çinli bilimadamları tarafından geliştirilen yeni tip Corona virüsü COVID-19 aşısı, Çin tarafından Brezilya’ya gönderildi. Özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteynere yüklenen COVID-19 aşıları, Türk Hava Yolları’na ait Turkish Cargo uçaklarına yüklenerek Pekin’den, İstanbul aktarmalı olarak Güney Amerika’nın en büyük kenti olan Sao Paulo’ya ulaştırıldı.

Türk Hava Yolları yetkilileri salgın sürecinde ilaç taşımak ve devamında geliştirilen aşıların dünya genelinde nakliyesini sağlamak adına mevcut soğuk zincir kapasitesinin arttırıldığını belirtti.

Şirketin aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 m2 alana sahip ısı kontrollü akıllı bir depoyu devreye aldığı, ayrıca soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 arttırdığı belirtildi. THY, aylık olarak 25 bin ton aşı ve benzeri tıbbi malzemeyi taşıyabileceğini ifade ediyor.