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  4. Çin bu olayı konuşuyor! Üniversitede dehşet: 8 ölü, 17 yaralı

Çin bu olayı konuşuyor! Üniversitede dehşet: 8 ölü, 17 yaralı

16.11.2024 21:30
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Çin'de bir üniversitenin kampüsünde yeni mezun olduğu belirlenen şahıs dehşet saçtı. Bıçaklı saldırgan 8 kişiyi öldürdü, 17 kişi yaraladı.

Çin bu olayı konuşuyor! Üniversitede dehşet: 8 ölü, 17 yaralı

Çin'de bir üniversite dehşet anlarına sahne oldu. Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

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ÇİN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Polis, “Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır” açıklamasını yaptı. Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve “sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik” gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Çin
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