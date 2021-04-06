Çin Büyükelçiliği'nden Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e tepki

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

"HAKLI KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri tehdit olarak algınlandı.



