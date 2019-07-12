HABER

Çin Büyükelçiliği’nde dağıtılan kitapta bazı ifadeler dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:14 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma programında dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti.Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma ve bilgilendirme programı kapsamında düzenlediği programda dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma programında dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin basın mensuplarıyla tanışma ve bilgilendirme programı kapsamında düzenlediği programda dağıttığı ’Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele ve Xinjiang’da İnsan Haklarının Korunması’ isimli kitapçıkta bazı ifadeler dikkat çekti. Kitapçığın 21’inci sayfasının sonunda ve 22’nci sayfanın başında bulunan yerde Uygurlar ve Türklere değinildi.
Çin’deki bazı tarihçilerin araştırmalarına göre kitapçıkta, "Uygur etnik grubu uzun bir göç ve etnik bütünleşme süreci sonunda oluşmuştur; Türklerin torunları değillerdir. Uygurların asıl ataları Sui ve Tang Hanedanları sırasında Moğol yaylasında yaşayan Ouigour halkıdır" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca 22’nci sayfanın başında bulunan, "Tarihsel olarak, Türklerin baskı ve köleleştirmesine direnmek için Ouigour halkı, Ouigor kabile ittifakını oluşturmak için bazi Tiele kabileleriyle birleşmiştir" ifadesi aktarıldı.
Toplantıya katılan basın mensupları, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi olmadığı için yerine vekalet eden Cheng Weihua’ya bu ifadelerin neden kullanıldığını sordu. Weihua ise, "Ben bir tarihçi değilim ve tercüme edilirken bazı hatalar olabilir" şeklinde cevap verdi.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro teşekkürüSoyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro teşekkürü
Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyorIşık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.