Çin Büyükelçiliği’nin Akşener’i Hedef Alan Uygurlar Mesajları Gündemde

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi için “Doğu Türkistan” ifadesini kullanarak “katliam” suçlamasını paylaşması üzerine Çin’in Ankara Büyükelçiliği, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” tehdidinde bulundu. Bu gelişme sonrasında Dışişleri Bakanlığı Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle bakanlığa çağrılan Liu’ya görüşmede Türkiye’nin rahatsızlığını dile getirdiği aktarıldı.

İyi Parti lideri Akşener, dünkü paylaşımında, 5 Nisan 1990’da Barın kasabasında yaşanan Çin müdahalesiyle ilgili olarak “katliam” ifadesini kullanarak, Uygur Türkleri’yle dayanışma mesajını yineledi. Akşener, “Barın Katliamı’nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak” ifadesini kullandı.

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