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“Çin Büyükelçiliği’nin Sokağına Dr. Li’nin Adı Verilsin”

09.05.2020 19:33 | Son Güncelleme

Amerikalı bir grup Kongre üyesi Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa, Corona virüsü salgınıyla ilgili uyarıda bulunduğu için Çin yönetiminin sorgulamasına maruz kalan ve kendisi de daha sonra virüs nedeniyle yaşamını yitiren Çinli doktor Li Wenliang’ın adının verilmesini önerdi

“Çin Büyükelçiliği’nin Sokağına Dr. Li’nin Adı Verilsin”

Amerikalı bir grup Kongre üyesi Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa, Corona virüsü salgınıyla ilgili uyarıda bulunduğu için Çin yönetiminin sorgulamasına maruz kalan ve kendisi de daha sonra virüs nedeniyle yaşamını yitiren Çinli doktor Li Wenliang’ın adının verilmesini öneriyor.

Perşembe günü bu yönde bir tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sunan Wyoming milletvekili Liz Cheney, “Çin Büyükelçiliği önündeki sokağın adının Dr. Li’nin adıyla değiştirilmesi için bu tasarıyı sunmaktan onur duyuyorum. Umarım bu, dünyaya ve Çin hükümetine, gerçeğin ve özgürlüğün her zaman kazanacağını, Dr. Li’nin cesaretini unutmayacağımızı ve Çin Komünist Partisi’nin yalanlarının yıkıcı sonuçları nedeniyle hesap vereceklerini her zaman hatırlatır” dedi.

Temsilciler Meclisi’nde bu tasarının sunulduğu gün ABD Kongresi’nin Senato kanadında da aynı adım atıldı. Tasarının destekçilerinden, Nebraska Senatörü Ben Sasse Dr. Li’nin Çin halkı tarafından bir ‘kahraman’ olarak görüldüğünü söyledi ve “(Komünist Parti) Lider Xi, Dr. Li’nin Komünist Parti’nin kendi şehidi olduğunu iddia edebilir ancak Çin halkı, partinin Dr. Li’nin fedakarlığını ve sesini kesmeye çalıştığını biliyor” şeklinde konuştu.

Wuhan Merkez Hastanesi’nde göz doktoru olan Dr. Li 2019 yılının Aralık ayında hastanedeki meslektaşlarını ve iş arkadaşlarını, SARS gibi büyük bir salgının yaklaştığı yönünde uyarmasının ardından Çinli yerel yetkililerce sorguya çekilmişti. Yetkililer bunun ardından, belirlenmiş hükümet yetkilileri haricinde kimsenin Corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunmaması için yasak koydu.

Çin basınında yer alan haberlere göre, daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Li’nin çalıştığı aynı hastanede Mart ayının başında da üç doktor yetkililerce ifade vermeye çağrıldı.

Çin Büyükelçiliği binasının bulunduğu Washington’daki sokağın adının değiştirilmesi için 2017 yılında da bir adım atılmıştı. Milletvekilleri o dönemde, sokağa Çin’de hapis cezası aldığı dönemde bir hastanede hayatını kaybeden muhalif yazar Liu Xiaobo’nun adının verilmesi önerilmişti.

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