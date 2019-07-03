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Çin Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Büyükelçi Liu Xiaoming'e Çin Dışişleri Bakanlığının "kabul edilemez ve yanlış" yorumlarına ilişkin, İngiliz hükümetinin tepkisinin iletileceği bildirildi

LONDRA (AA) - Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, Hong Kong konusundaki anlaşmazlığın artması nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yerel basına göre, Büyükelçi Liu Xiaoming'in bakanlığa çağrılma kararı, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang'ın, İngiliz hükümetinin Hong Kong konusundaki tepkisinin, "İngiliz sömürgeciliğinin sönük şanından kaynaklandığı ve Londra'nın başkalarına ders vermeyi takıntı haline getirdiği" şeklindeki açıklamasının ardından geldi.

Büyükelçi Liu'ya, Çin Dışişleri Bakanlığının "kabul edilemez ve yanlış" yorumlarına ilişkin İngiliz hükümetinin tepkisinin iletileceği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çin hükümetine mesaj: Ülkeler arasındaki iyi ilişkiler, karşılıklı saygı ve yasal bağlayıcılığı bulunan anlaşmalara uymaya dayanır. İngiltere ve Çin arasındaki büyük ilişkiyi korumanın en iyi yolu budur."

- Hong Kong'un yönetiminin Çin'e devredilişinin 22. yılı

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22. yılında binlerce kişi protestolar için sokağa çıkmış, bu sırada yerel yönetim binaları işgal edilmişti.

Parlamentoda İngiliz sömürgesi dönemi bayrağını açan protestocular, polis müdahalesiyle dışarı çıkarılmıştı. İngiltere de Çin'in "Hong Kong" konusundaki tutumunu eleştirmişti.

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