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Çin Casusu Eski CIA Ajanı’na 19 Yıl Hapis

23.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Amerika’nın Virginia eyaletindeki federal mahkemede yargılanan Jerry Chuan Shing Lee adlı 55 yaşındaki eski CIA çalışanı Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çin Casusu Eski CIA Ajanı’na 19 Yıl Hapis

Amerika’nın Virginia eyaletindeki federal mahkemede yargılanan Jerry Chuan Shing Lee adlı 55 yaşındaki eski CIA çalışanı Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Jerry Chuan Shing Lee adlı CIA çalışanının 13 yıl görev yaptığı Amerikan istihbaratından 2007’de ayrılarak Hong Kong’a yerleştiği belirtiliyor. Lee’nin 2010 yılında Çin istihbaratından kendisine ulaşan iki kişi tarafından CIA’de elde ettiği çok gizli belgeleri paylaşma karşılığında kendisine 100 bin dolar ve hayatı boyunca koruma altına alma güvencesi verdikleri kaydedildi.

Çin istihbaratının 2010 ve 2013 yılları arasında kendileri adına casusluk yapan eski CIA ajanının kişisel banka hesabına yüz binlerce dolar para yatırdığı ortaya çıktı.

Virginia eyaletinde federal mahkeme tarafından yargılanan Lee hakkında mütalaasını açıklayan doğu bölgesi savcısı Zachary Terwilliger, Jerry Lee’nin ülkesine ait ulusal güvenlik sırlarını ifşa etmeme konusundaki sözünü yerine getirmek yerine ülkesini satarak yabancı bir hükümet için casusluk yapma karar verdiğini söyledi.

Lee 2012’de Hawaii’de kaldığı otelde yakalandığında FBI ajanlarına yalan söylemiş, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

2019 Mayıs ayında suçunu itiraf eden eski CIA ajanı, yabancı bir hükümete yardım etmek için ülkesinin ulusal güvenlik sırlarını paylaşmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Amerika’da son aylarda Çin adına casusluk suçlamasıyla iki eski CIA yetkilisi daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

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