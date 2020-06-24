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Çin Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Çinlilerin en uzun ömre sahip olan ırklardan biri olduğu söylenir.

Çin Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Çinlilerin en uzun ömre sahip olan ırklardan biri olduğu söylenir. Ömrün uzunluğunun ise düzenli olarak içtikleri çay ile sağlandığına inanılır. Çin'de milattan önce 2500 yıllarında İmparator Shennong tarafından hazırlanan Çin çayı, o günden beri tüketiliyor. Çin halkının çok severek tükettiği bu çay, şimdilerde tüm dünyada tüketilen çaylardan biri hale geldi. Çay; camellia sinensis isimli bitkiden elde edilir. Bitkinin türüne göre çayın çeşidi de değişir.

Çay çeşitleri iklim ve bitki örtüsüne göre farklı zamanlarda yetişir. Bu çay çeşitlerinden biri olan Çin çayı, temelde birkaç bitkinin yapraklarının harmanlanarak bir araya getirilmesi ile oluşur. 6 çeşit Çin çayı bulunur. Bunlar yeşil çay, siyah çay, beyaz çay, kırmızı çay ve siyah çaydır. Bu çaylar mayalanma sürelerine göre birbirinden ayrılır. Kırmızı Çin çayı rengi ve tadı ile biraz farklıdır. Kırmızı Çin çayının fermantasyon süresi uzun ve antioksidan içeriği yoğundur. Düşük kafein içerdiği için, kafein tüketmek istemeyenlerin tercih ettiği türdür. Siyah Çin çayı ise genelde yeşil çay ve diğer çay çeşitleri ile karıştırılarak içilir. Kırmızı Çin çayı uzun süre fermante edilerek, siyah Çin çayı elde edilebilir. Tüm Çin çayları içinde en çok tüketilen çay ise yeşil çaydır. Hem kolay yetişebilmesi hem de diğer çay türlerine göre fermantasyona gerek duymadığı için tercih sebebidir.

Çin Çayının Faydaları

çay kasesi ve demliği

  • Kolesterolü düzenler.
  • Kırmızı ve yeşil çin çayı antioksidan özelliğe sahiptir. Bu yönü ile kalp sağlığını korur.
  • Çin çayındaki bileşenler vücutta aşırı yağ birikmesine engel olur.
  • Tüm türleri anti alerjik özelliktedir. Özellikle bahar aylarında polen alerjisinden korur.
  • Göz sağlığı için etkilidir. Yeşil çin çayında bulunan bileşenler göz dokularını güçlendirir.
  • Çin çayının antimikrobiyal özelliği vardır. Bu özellik sayesinde dişlerin sararmasını engeller. Ağız kokusunu giderir.
  • Yeşil çin çayının kanser hastalığının en büyük düşmanı olduğu söylenir. İçeriğinde bulunan yoğun orandaki antioksidan, kanser hücreleri ile savaşarak bedeni korur.
  • Kanser tedavisinde alternatif bir tedavi olarak çin çayı tüketilir.
  • İçeriğinde kafein bulunur. Bu sayede içildiğinden enerji kazanılır.
  • Çin çayı çeşitlerinden olan oolong çayı; cilt lekelerini giderir.
  • İnsan vücudunun güneşin zararlı ışınlarını emmesini engeller.
  • Çin çayında bulunan polifenol adlı bileşen zayıflamaya yardımcı olur.
  • Uykusuzluğa iyi gelir. Vücudu rahatlatan ve gevşeten çin çayı uykusuzluk sorununu giderir.
  • Fermantasyona uğrayan çin çayının çeşitleri, bağırsaklar için gerekli olan bakterileri barındırır. Bu bakterileri çay içerek vücuda alan kişilerde bağırsak sistemi daha işlevsel hale gelir.
  • Çin çayının kırmızı olan çeşidinde fitokimyasallar bulunur. Bu bileşen kemiklerde artrit oluşumuna engel olur. Bu sayede daha güçlü kemiklere sahip olunur.
  • Çin çayının kan basıncını düzenleyerek, hiper tansiyonu dengelediği bilinir.
  • Beyaz çin çayı ise ateroskleroz sorununu önler. Antioksidanlar sayesinde damar sağlığı da korunur.

Çin Çayı Zayıflatır mı?

Çin çayı vücutta metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterir. Aynı zamanda içeriğindeki bazı bileşenlerin yağ yakımını desteklemesi ile kilo vermede etkili rol oynar. Diyet yapanların ara öğünde çin çayını tüketmesi kilo vermeyi kolaylaştırır.

Çin Çayı Nasıl Hazırlanır?

Çin çayının çeşidini göre hazırlanma şekli de değişir. Fermantasyon olan ve fermantasyon olmadan içilen çaylar vardır.

Yeşil Çin Çayının Hazırlanışı

Yeşil çin çayı fermantasyona gerek olmadan hazırlanıp içilir.

1. 1 paket yeşil çay alınır.

2. Demliğe 1 bardak su konur ve kaynatılır.

3. Daha sonra 1 paket yeşil çay demlikteki kaynamış suya konur.

4. 5 dakika boyunca demlenir.

5. İsteğe bağlı bal veya şeker ile tatlandırılarak içilir.

Oolong Çayının Hazırlanışı

Oolong çayı ise fermentasyon gereken bir çaydır.

1. 1 çay kaşığı oolong çayı 1 bardak kaynar suya eklenir.

2. Bu karışım en az 15 dakika demlenir.

3. Demlenen çay süzülerek bardağa alınır.

4. İsteğe bağlı olarak tatlandırılabilir.

Çin Çayının Yan Etkileri

Çin çayı sağlıklı olan çaylar arasında yer alır. Fakat bazı özellikleri ile zararlı olabiliyor.

Yeşil çin çayının demir emilimini azalttığına dair araştırmalar vardır. Bu yüzden demir eksikliği olan kişilerin yeşil çin çayını fazla tüketmesi önerilmiyor.

Oolong çayı ve pu'er çin çayında kafein bulunur. Kafeini fazla almak istemeyen kişilerin bu çayları tüketmemesi gerekir. Ayrıca antibiyotik tedavisi uygulanırken kişilerin aynı zamanda çin çayı tüketmesi kalp çarpıntısı ve baş dönmesine neden olur.

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