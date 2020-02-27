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Çin, çekirge istilasıyla mücadele için Pakistan'a 100 bin ördek yollayacak

27.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Çin, tarım arazilerine zarar veren çekirge sürüleriyle mücadelede yardımcı olması için komşu Pakistan'a 100 bin ördek vermeye hazırlanıyor. Çinli tarım uzmanları, tek bir ördeğin günde 200'den fazla çekirge yiyebileceğini ve kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğunu söylüyor.

Çin, çekirge istilasıyla mücadele için Pakistan'a 100 bin ördek yollayacak

Çin, tarım arazilerine zarar veren çekirge sürüleriyle mücadelede yardımcı olması için komşu Pakistan'a 100 bin ördek vermeye hazırlanıyor.

Çinli tarım uzmanları, tek bir ördeğin günde 200'den fazla çekirge yiyebileceğini ve kimyasal ilaçlardan daha etkili olduklarını söylüyor.

Pakistan, 20 yıldan uzun süredir ilk kez bu kadar çok sayıda çekirgenin görülmesi üzerine acil durum ilan etmişti.

Milyonlarca çekirge, Doğu Afrika'da da tarım arazilerine büyük zarar verdi.

Çin hükümeti, Pakistan'ın "hedefe yönelik" programlar geliştirmesi için bir uzman ekibini Pakistan'a yollayacağını açıklamıştı.

Zhejiang Tarım Bilimleri Akademisi'nden kıdemli araştırmacı Lu Lizhi, ördekleri "biyolojik silah" diye tanımladı. Lu, tavuklar günde 70 çekirge yiyebilirken, ördeklerin bunun üç katını yiyebildiğini söyledi.

Lu ayrıca "Ördekler sürü halinde kalmayı seviyor bu yüzden idare edilmeleri tavuklardan daha kolay" dedi.

Çekirge sürüleri, Pakistan'daki tarım ürünlerini tehdit ediyor.

Lu, Sincan bölgesinde ördeklerle denemelerin yapılacağını, daha sonra da Pakistan'da çekirge istilasından en olumsuz etkilenen bölgeler olan Sindh, Belucistan ve Pencap'a gönderileceklerini söyledi.

Çin, 2000 yılında Sincan bölgesindeki çekirge istilasıyla mücadele için de 30 bin ördek göndermişti.

Birleşmiş Milletler'e göre son çekirge istilasının nedeni, 2018-2019 kasırga mevsiminde Arap Körfezi'ne yoğun yağış düşmesi ve çekirgelerde en az üç kuşak boyunca "daha önce görülmemiş düzeylerde üreme" olması. Çekirge sürüleri daha sonra Güney Asya ve Doğu Afrika'ya yayıldılar.

BM, geçen ay Doğu Afrika'daki çekirge istilaları için uluslararası yardım istemişti.

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