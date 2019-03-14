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Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin BM’nin kara listesine alınmasını engelledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Keşmir’in Hindistan’dan bağımsızlığını kazanması için Pakistan’da Ceyş el Muhammed (Muhammedin Askeri) teşkilatını kurucusu Mevlana Mesut Ezher’in BM Güvenlik Teşkilatı Komitesi tarafından kara listeye alınmasına Çin engel koydu.Hindistan, Ceyş el Muhammed Teşkilatı’nı, 14 Şubat’ta, Keşmir’in Hindistan sınırındaki güvenlik görevlilerine saldırarak 40’dan fazla güvenlik görevlisini öldürmekle suçlamış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin saldırı emrini verdiğini iddia ettiği Ceyş El Muhammed’nin başkanı Mesut Ezher’in kara listeye alınmasını istemişti.ABD, bu engellemenin, Çin’le bölgesel barış ve istikrarı sağlama hedefini paylaştığı ortak hedefe karşı olduğunu söylerken, Hindistan sosyal medyasında Çin mallarına boykot çağrısı yapıldı.ABD, hazırladığı demokrasi raporunda, Çin’in Sincan bölgesinde 1 milyon kadar Müslüman’ı zorunlu eğitime tabi tutarak alıkoymasını ağır bir dille engellemişti.

Keşmir’in Hindistan’dan bağımsızlığını kazanması için Pakistan’da Ceyş el Muhammed (Muhammedin Askeri) teşkilatını kurucusu Mevlana Mesut Ezher’in BM Güvenlik Teşkilatı Komitesi tarafından kara listeye alınmasına Çin engel koydu.
Hindistan, Ceyş el Muhammed Teşkilatı’nı, 14 Şubat’ta, Keşmir’in Hindistan sınırındaki güvenlik görevlilerine saldırarak 40’dan fazla güvenlik görevlisini öldürmekle suçlamış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin saldırı emrini verdiğini iddia ettiği Ceyş El Muhammed’nin başkanı Mesut Ezher’in kara listeye alınmasını istemişti.
ABD, bu engellemenin, Çin’le bölgesel barış ve istikrarı sağlama hedefini paylaştığı ortak hedefe karşı olduğunu söylerken, Hindistan sosyal medyasında Çin mallarına boykot çağrısı yapıldı.
ABD, hazırladığı demokrasi raporunda, Çin’in Sincan bölgesinde 1 milyon kadar Müslüman’ı zorunlu eğitime tabi tutarak alıkoymasını ağır bir dille engellemişti. Çin buna büyük tepki göstermişti.
Hindistan 14 Şubat’ta Ceyş el Muhammedi teşkilatının Keşmir’in Hindistan sınırındaki sınır muhafızlarına yaptığı saldırıda 40’dan fazla güvenlik görevlisini öldürdüğünü ve bunda Pakistan’ın da parmağı olduğunu ileri sürerek Pakistan’daki Ceyş el Muhammed teşkilatının askeri eğitim merkezine saldırı düzenlemişti.
ABD, İngiltere, Fransa BM Güvenlik Konseyi DEAŞ ve El Kaide yaptırım komitesinden Ceyş El Muhammed’ın kurucusu Mesut Ezher’e silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlığının dondurulmasını istemişti. 15 üyeli komitenin oy birliği ile karar aldığı hatırlatıldı.
Çin’in BM temsilciliği, BM Güven Konseyi Komitesine karşı teknik itiraz koydu. İtirazın detayı hakkında bilgi verilmedi. Çin, 2016 ve 2017’de yine yaptırım konseyinin Ezher hakkındaki yaptırım isteğine engel olmuştu.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, “Bizim vatandaşlarımıza karşı alçakça saldırıya karışan terörist liderlerin adalet önüne çıkarılması için bütün yolları deneyeceğiz” denildi.
Çok sayıda Hindistan Sosyal Medya kullanıcısı Çin mallarına karşı boykot çağrısı yaptı.

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