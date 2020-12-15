"Çin COVID-19 Aşısının Acil Kullanım Onayı Kriterlerinde Şeffaf Değil"

Brezilya’nın sağlık kurumu Anvisa, Çinli yetkililerin COVID-19 aşısı CoronaVac’ın acil kullanım yetkileri konusunda şeffaf davranmadıklarını açıkladı.

Anvisa tarafından yapılan açıklamada “Aşı Çin’de Haziran ayından bu yana acil kullanım onayına sahip. Ancak Çin’in aşının acil kullanımı için onay verdiği kriterler şeffaf değil ve Çinli yetkililerin bu acil kullanım onayını vermek için kullandıkları kriterlere dair bilgi yok” ifadelerine yer verildi.

Buna karşın Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin aşının güvenliği ve etkinliği konusuna büyük önem verdiğini dile getirdi.

Çin’de acil kullanım onayı kapsamında on binlerce kişi Sinovac aşısını oldu. Aşılar Temmuz ayında yapılmaya başlandı. Ancak Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, acil kullanım onayının hangi kriterlere göre verildiğine dair verileri paylaşmadı ve bu konuda soruları da yanıtsız bıraktı.

Sinovac yetkilisi de bu konudaki sorulara yanıt vermezken Ekim ayında yapılan bir konferansı hatırlattı ve burada Çin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aşıya kullanım onayını çok sıkı denetimlerin ardından verdiklerini söylediğini hatırlattı.