HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Çin COVID-19 Aşısının Acil Kullanım Onayı Kriterlerinde Şeffaf Değil"

"Çin COVID-19 Aşısının Acil Kullanım Onayı Kriterlerinde Şeffaf Değil"

15.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Ulusal Sağlık Dairesi Anvisa, Çinli yetkililerin COVID-19 aşısı CoronaVac’ın acil kullanım yetkileri konusunda şeffaf davranmadıklarını açıkladı

Brezilya’nın sağlık kurumu Anvisa, Çinli yetkililerin COVID-19 aşısı CoronaVac’ın acil kullanım yetkileri konusunda şeffaf davranmadıklarını açıkladı.

Anvisa tarafından yapılan açıklamada “Aşı Çin’de Haziran ayından bu yana acil kullanım onayına sahip. Ancak Çin’in aşının acil kullanımı için onay verdiği kriterler şeffaf değil ve Çinli yetkililerin bu acil kullanım onayını vermek için kullandıkları kriterlere dair bilgi yok” ifadelerine yer verildi.

Buna karşın Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin aşının güvenliği ve etkinliği konusuna büyük önem verdiğini dile getirdi.

Çin’de acil kullanım onayı kapsamında on binlerce kişi Sinovac aşısını oldu. Aşılar Temmuz ayında yapılmaya başlandı. Ancak Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, acil kullanım onayının hangi kriterlere göre verildiğine dair verileri paylaşmadı ve bu konuda soruları da yanıtsız bıraktı.

Sinovac yetkilisi de bu konudaki sorulara yanıt vermezken Ekim ayında yapılan bir konferansı hatırlattı ve burada Çin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aşıya kullanım onayını çok sıkı denetimlerin ardından verdiklerini söylediğini hatırlattı.

Aynı yetkili aşının FAZ 1 ve FAZ 2 denemelerinin de son derece başarılı olduğunu dile getirdi.

CoronaVac isimli aşının FAZ 3 denemeleri Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yapılmaya devam ediyor. Aşının Brezilya'daki denemelerine ait sonuçların 23 Aralık’ta açıklanacağı belirtiliyor.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun aşıya karşı olduğu ve kendisinin de aşı yaptırmayacağını söylediği biliniyor. Dolayısıyla Anvisa’nın açıklamasının politik bir yanı olup olmadığı da tartışma konusu. Çünkü Anvisa’nın onay vermemesi durumunda Bolsonaro’ya karşı çıkan ve aşıyı destekleyen Sao Paolo gibi bölgelerde aşı yapılmaya başlanamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu!Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu!
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

PornHub çocuk istismarı nedeniyle milyonlarca videoyu sildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu!

IKBY: Petrol gelirlerini Bağdat’a teslim etmeye hazırız

IKBY: Petrol gelirlerini Bağdat’a teslim etmeye hazırız

DSÖ: Korona vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanı

DSÖ: Korona vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanı

Havayolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı

Sağlık pasaportu olmayan uçamayacak!

Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.