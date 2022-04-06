Çin COVID’e Karşı Geleneksel İlaçlarına Başvuruyor

Çin’in en kalabalık kenti Şanghay’da yetkililer, COVID-19 salgınıyla başa çıkabilmek için, virüse karşı tedavi özelliği olduğunu söyledikleri bitkisel ürünler ve grip hapları gibi geleneksel Çin ilaçlarından milyonlarcasını kutular halinde halka dağıtıyor.

Kapanmış durumda bulunan ve nüfusu 26 milyon olan Şanghay’da bugün itibariyle 17 binden fazla yeni COVID-19 vakası olduğu bildirilirken, bunlardan sadece 311’inin belirti taşıdığı ifade ediliyor.

Shuguang Hastanesi Başhekimi Fang Min, “Son derece bulaşıcı olan Omicron varyantına karşı bir an evvel geleneksel ilaç tedavisi uygulamalıyız. Yüksek risk grubunda olanlar dahil halkın geneli açısından, epideminin çok ciddi olduğu zamanlarda geleneksel ilaç tedavisinin önleyici etkisi oldu” şeklinde konuştu ve 21 milyon kişiye bu ilaçların ulaştırıldığını ifade etti.

Reuters’e konuşan bazı Şanghay sakinleri, Lianhua Qingwen isimli ve reçetesiz satılan grip ilacını birkaç haftadır bölge komitelerinden sağladıklarını söylüyorlar. COVID’e yakalanan bazıları da sıcak suda eriyen geleneksel ilaçları aldıklarını belirtiyorlar.

Fang, Şanghay’daki COVID-19 hastalarının yüzde 98’inin geleneksel ilaç tedavisi gördüklerini ve son artışların ortaya çıktığı Mart ayından sonra geleneksel ilaç ekiplerinin belirli hastanelere ve karantina bölgelerine gönderildiklerini kaydetti.

Çin’deki sağlık yetkilileri, güvenilir klinik verilerin olmamasından dolayı ülke dışında kullanılmamasına rağmen, Lianhua Qingwen gibi bazı geleneksel ilaçları ve takviyeleri COVID-19 hastalarında kullanılmasını tavsiye ediyor.

Önemli bir etnik Çinli nüfusuna sahip olan Singapur, Kasım ayında, rastgele yapılan klinik testler sonucunda, Lianhua Qingwen dahil hiçbir bitkisel ürünün COVID-19’u önleyeceği ya da tedavi edeceğine dair bir bulguya rastlanmadığını bildirmişti.

Singapur’un açıklamasında, genel soğuk algınlığı ve grip için geliştirilen tüm bitkisel ürünlerin sadece başağrısı, tıkalı ya da akan burunlar, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilere karşı iyi gelebileceği ifade edilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de 2020’de Lianhua Qingwen’in COVID-19’u tedavi edeceği şeklinde satılmaması konusunda satıcıları uyarmıştı.

Shanghai Daily gazetesine göre, Şanghay’ın Hongkou bölgesinden yetkililer, 722 bin kutu Lianhua Qingwen hapının dağıtımını yaptılar ve şu anda hedefleri tüm halka önleyici bitkisel ve çay paketleri gibi geleneksel ilaçları dağıtmak.

Lianhua Qingwen’in üreticisi Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, 2020’de yapılan bir klinik deneyde bu ilacın, uygulanacak klasik terapi ile birlikte ateş ve öksürük gibi COVID-19 belirtilerinde bir rahatlama getirdiğinin anlaşıldığını iddia ediyor.

Çin, COVID hastalarını tedavi etmek için Pfizer’in PFE.N Paxlovid ve Brii Biosciences’in 2137.HK gibi antikor bazlı ilaçlara onay vermiş durumda. Ancak bunların ne derece yaygın olarak kullanıldığı bilinmiyor.

Çocukları ailelerinden ayırma politiasında gevşeme

Öte yandan Şanghay’da, çocukları ebeveyninden ayıran ve halkın tepkisine yol açan COVID izolasyon politikası gevşetilirken, sokağa çıkma yasağının süresini uzatıldı.

Şanghay'ın bazı bölgelerinde 10 gün önce başlayan ve şu anda 26 milyon kişinin neredeyse tamamını eve kapatan karantina, günlük yaşamı ve ticareti büyük ölçüde aksatıyor.

Pekin'in COVID’i ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olan kısıtlamalar, kalabalık ve hijyenik olmayan karantina merkezlerinden gıda satın alma veya tıbbi tedaviye erişimeme gibi sıkıntılara yol açıyor.

Şanghay'ın vaka sayıları küresel standartlara göre düşük kalırken, şehir, Çin'in tüm pozitif vakaları ve yakın temaslarını test etmeyi, takibe almayı ve merkezi olarak karantinaya almayı amaçlayan "dinamik temizleme" COVID stratejisi için bir test yeri olarak görülüyor.

Analistler, kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkisinin özellikle küçük işletmeler için arttığını ve Çin genelinde yaklaşık 200 milyon insanın bir tür karantina altında olduğunu söylüyor.

Şanghay'ın uygulamalarının en tartışmalı olanı, ülke genelinde yaygın öfkeyi tetikleyen, COVID testleri pozitif çıkan çocukları ailelerinden ayırmak oldu.

Şanghay hükümeti, COVID testi pozitif olan ailelerin, çocuklarına COVID izolasyon merkezlerine kadar eşlik etmelerine izin vererek uygulamayı yumuşattı. Ancak pozitif olmayan ebeveynlerden ayrılan çocuklarla ilgili şikayetler devam ediyor.

Bir Şanghay sağlık yetkilisinin belirttiğine göre, COVID’e yakalanmış özel gereksinimli çocukların ebeveynleri de artık bu çocuklara eşlik edebilecek. Ancak bunun için ebeveynlerin yazılı başvuruda bulunmaları ve aldıkları riskleri kabul ettiklerini gösteren bir taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Bu açıklamalar, özellikle aileler arasında geniş çapta bir rahatlama sağladı, ancak bazıları neden hala başvurmaya ihtiyaç duyulduğunu sorguluyor. Çin'in Weibo sosyal medya platformunda konuyla ilgili bir hashtag 40 milyondan fazla görüntülendi.

Şanghay ayrıca, şehir çapında antijen ve nükleik asit testi karışımı olan başka bir test yapılacağını söyledi. Yetkililer, sokağa çıkma yasaklarının test sonuçlarının değerlendirilmesi bitene kadar devam edeceğini bildirdi.

Yiyecek bulma sıkıntısı sürüyor

Kentte yiyecek sıkıntısı sürerken, Şanghay Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Min gazetecilere, yetkililerin darboğazları aşmak ve nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Liu Min, başka bölgelerden gıda ve diğer malzemeleri Şanghay'a göndermek ve sebze tedarikini sağlamak için şehir içinde ve çevresinde acil tedarik istasyonları inşa edeceklerini söyledi.

COVID testi pozitif çıktıktan sonra bile tedavi olmak için uzun süre beklemek de endişeleri artırıyor.

Şanghay, 5 Nisan'da 16 bin 766 yeni asemptomatik vaka tespit etti. Bu sayı ulusal toplamın yaklaşık yüzde 90'ı. Bir gün önceki vaka sayısı 13 bin 086 idi. Çin'in ayrı olarak saydığı semptomatik vakalar da önceki gün 268'den 311'e yükseldi.

Şanghay’da oteller, stadyumlar ve sergi merkezlerinde 62 geçici karantina alanı kuruldu. Ayrıca, 150 bin metrekarelik Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi 40 bin kişinin kalabileceği bir tesise dönüştürülüyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemiyoloğu Wu Zunyou, Çin'in mevcut COVID önlemlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde salgının yakında control altına alınabileceğini belirtti.

