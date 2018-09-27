Çin Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin, tarihsel birlikteliğinin yanı sıra Çin için bir merkez olduğu değerlendirmesini yaparak, "Kuşak ve Yol projesinde bir trilyon dolarlık bir yatırım, üç milyar insan, 65 ülke ve 50 yıllık bir gelecek yatıyor." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang'ın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Cumhuriyet Bayramı (Guoçing) resepsiyonuna, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Mehdi Eker, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Büyükelçi Yü'nün davetlileri kapıda karşılaması sonrası, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, bu ülkenin Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin önemli bir merkezi olduğunu dile getirdi.

"Başkanımız Erdoğan ile Şi Cinping arasında vizyonerlik noktasında ciddi benzerlik görüyorum." ifadesini kullanan Pakdemirli, Çin'in batılı doktrinler haricinde de başarı hikayesi yazabilen bir ülke olduğuna dikkati çekti.