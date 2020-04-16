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  4. Çin'de 10 günde inşa edilen koronavirüs hastanesi kapanıyor

Çin'de 10 günde inşa edilen koronavirüs hastanesi kapanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs hastalarının tedavisi amacıyla 10 günde inşa edilen hastane, son 4 hastasının başka bir tesise nakledilmesinin ardından kapılarını kapatıyor.

Çin'de 10 günde inşa edilen koronavirüs hastanesi kapanıyor

Kovid-19'un ilk kez tespit edildiği Vuhan kentindeki Leişenşan Hastanesi yaklaşık bin 500 yatak kapasitesiyle Şubat başında hizmete girmişti.

Hastane inşaatında 15 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor.

Bir aydan uzun süredir Leişenşan Hastanesi'nde tedavi gören son 4 hasta salı günü Vuhan'daki daimi bir hastaneye nakledildi.

Hastanenin Başkan Yardımcısı Yuan Yufeng, "Bu 4 hastanın üçü 70 yaşın üzerinde, yani çoğu yaşlı" dedi ve ekledi:

Bu hastaların yeni koronavirüs zatürresi tedavi edildi. Şu anda organ yetmezliği ve kronik hastalıklar için tedavi görüyorlar.

Başkan Yardımcısı Yuan, hizmet süresi boyunca koronavirüs semptomları sebebiyle 2 bin 11 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

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Bu hastaların yarıdan fazlası 60 yaş, yüzde 10'uysa 80 yaş üzerindeydi.

Çarşamba günü dezenfekte edilen hastane kapatılacak.

Hastanenin kapanışı, Vuhan'da Ocak'tan bu yana süren karantina önlemlerinin kaldırılmasından bir hafta sonra gerçekleşmiş olacak.

Çin'de 83 binin üzerinde koronavirüs vakası bildirildi. Hayatını yitirenlerin sayısı ise üç bin 200'ün üzerinde.


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