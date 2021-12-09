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Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu! Dikkat çeken parmak detayı

09.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı. Bozulmadan bu zamana dek gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu belirtildi. Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir "başparmağa" sahip olduğuna işaret etti.

Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu! Dikkat çeken parmak detayı

Çin'in resmi haber sitesi Xinhua'nın haberine göre, Guicou Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağ Kaynakları Enstitüsünden araştırmacılar, Zunyi kentindeki Şuanghı Mağarası'nda iki dev panda fosili bulunduğunu bildirdi.

Diş minesi tarihleme teknolojisiyle yapılan araştırmalar neticesinde, bozulmadan bu zamana dek gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu belirtildi.

Enstitüde araştırma görevlisi Vang Deyuan, bu şekilde doğada iyi korunmuş dev panda fosillerine rastlamanın nadir bir durum olduğunu söyledi.

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FAZLADAN PARMAĞI BULUNUYOR

Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir "başparmağa" sahip olduğuna ve radyal sesamoid kemiklerinin varlığına işaret etti.

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Vang, keşfin, pandaların beslenme özelliklerindeki değişimin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

O dönemki pandalar için uygun bir yaşam ortamı sağladığı bilinen Şuanghı Mağarası'nda bugüne kadar 30’a yakın dev panda fosili bulundu.

Bunun yanı sıra söz konusu mağarada çakal, gergedan, Hint misk kedisi gibi birçok hayvanın fosiline rastlandı.

(AA)

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