Çin'de 1950'li yıllardan bu yana en düşük nüfus artışı

2010'daki son sayımda 1.34 milyar olan nüfus 2020'de 1.41 milyara çıktı. Sonuçlarda sevindiren nokta ise genç nüfustaki artış.

Nüfusunu gençleştirmek için tartışmalı 'tek çocuk' politikasını 2016'da terk edip ailelere 2 çocuk yapma hakkı tanıyan Çin, 7. kez yaptığı ve 2010-2020 arasını kapsayan nüfus sayımında beklediği sonuca henüz tam anlamıyla ulaşamadı.

Çin anakarasında 2010'da 1.34 milyar olan nüfus yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara yükseldi. Bu da modern nüfus sayımına geçildiği 1953'ten bu yana en düşük oran.

Yaşı 15-59 arasındaki kişilerin sayısı yaklaşık 7 yüzde puan düşerken 60 yaş üzeri vatandaşların sayısı 5 yüzde puanın üzerinde. Ortalama aile büyüklüğü de 2.62 kişi. 10 yıl önce yapılan son nüfus sayımında bu sayı 3.10'du.

Nüfus sayımına Hong Kong, Makao, Tayvan ve anakarada yaşayan yabancılar dahil edilmiyor. Ülkede bugüne dek 2010, 2000, 1990, 1982, 1964 ve 1953'te nüfus sayımı yapıldı.

Sonuçlardaki olumlu görünen noktalardan biri ise çocuk sayısındaki artış. Son sayımda nüfusun yüzde 17.95'i 14 yaş ve altı çocuklardan oluşuyor iken bu oran 2010'da yüzde 16.6'ydı. 2016-2019 yılları arasında yıllık doğum oranı 2016 haricinde düşüş gösterdi. Geçen yıl Çin'de 12 milyon doğum kaydedildi. Bu sayı 2019'da 14.65 milyondu.