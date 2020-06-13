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Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2020 00:16 | Son Güncelleme

Çin genelinde 197 milyonu aşkın öğrencinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ders başı yaptığı bildirildi.

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

Xinhua ajansının Çin Eğitim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki öğrencilerin yüzde 71'i, Kovid-19 önlemleri alınarak tekrar ders başı yaptı.

Bu oran, 197 milyonu aşkın öğrenciye karşılık geliyor.

Ülkedeki normalleşme süreci çerçevesinde Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 madde halinde "Salgınla Mücadele Normalleşmesi Kapsamında Okul ve Derslere Yeniden Başlama Çalışması 20 Soru-Cevap" adlı kılavuz hazırladı.
Kılavuzda, okulların işleyişi ve toplantı alanlarının yönetimi, revirlerin idaresi, salgınla mücadele eğitimi ve materyalleri, öğrencilerin zihinsel sağlığı ve Kovid-19 testlerine ilişkin gerekli standartlar anlatıldı.

Çin'de bugüne kadar 83 bini aşkın kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin salgının kontrol altına alındığı yönündeki açıklamalarına rağmen, ülkede yurt dışı kaynaklı vakalarda zaman zaman artış görülebilebiliyor.

Başkent Pekin'de dün tespit edilen 3 vaka nedeniyle okulların eğitimine ara verilmişti.

Kentte hafta başında yapılan açıklamada ise bilinmeyen hastalıkları takip etmek için gelecek 3 yıl içinde "Kamu Sağlığı Acil Müdahale Sistemi" kurulacağı bildirilmişti.

(AA)

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