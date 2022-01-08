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Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem

08.01.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in kuzeybatısındaki Çinhay eyaletinde, Mınyüen Hui özerk bölgesinde gece saatlerinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde can kaybı yaşanmadı.

Çin'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Çinhay eyaletinde, Mınyüen Hui özerk bölgesinde gece saatlerinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Deprem Ağları Merkezi, Mınyüen Hui özerk bölgesindeki depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

Yerel Afet Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı Guo Yong, yaptığı açıklamada, merkez üssüne 5 kilometre mesafedeki 5 köyde yapılan incelemelerde hasar veya can kaybına rastlanmadığını belirtti.

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Mınyüen'in yanı sıra 136 kilometre mesafedeki eyalet merkezi Şining'de de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki bazı demir yolu hatları tedbir amaçlı kapatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çin
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