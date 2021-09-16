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  4. Çin'de 6 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kamerada

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kamerada

16.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 60 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 ÖLÜ, 60 YARALI

10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi. Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Demiryolu yetkililerine göre Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yeraltı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi.

Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çin
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