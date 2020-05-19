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Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin anakarasında son 24 saatte 3’ü yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı vakalar ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde, kalan üç vakadan 2’si Cilin, 1’i ise salgının ilk çıktığı Hubey eyaletinde olduğu belirtilirken, yeni can kaybı bildirilmedi.

Vaka sayısının 82 bin 960’a, iyileşen sayısının 78 bin 241'e ulaştığı ülkede, 85 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin’de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY KORE'DE 13 VAKA

Diğer yandan Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 vaka saptandı.

Vakaların 6’sının başkent Seul ile 2’sinin Incheon, 4’ünün Ulsan kentlerinde, 1 vakanın da Gyeonggi eyaletinde olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 1181’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 11 bin 78’e çıktığı ülkede, bugüne kadar 263 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Seul'de, 1 Mayıs'ta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi 6 Mayıs'ta pozitif çıkan bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta başkentteki kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

İlk olarak, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 894 bini aşarken, 320 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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