Çin’de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan koronavirüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun koronavirüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.

Yetkililer, gizli taşıyıcıların salgının yeniden yayılmasında büyük rol oynadığını kaydederken, birçok kişinin koronavirüs taşıdığından haberi olmadığını vurguladı.

Yetkililer, Jia kasabasında yaşayanların evde kalmalarını isteyen bildiriler dağıtırken, halkın evden ancak özel izin ile çıkabileceklerini ifade etti. Çinli yetkililer, alınan tedbirler kapsamında maske takmanın ve ateş ölçülmesinin zorunlu olduğunun aktarırken, araç trafiğine de sınırlama getirdi.

Geçtiğimiz hafta Hubei eyaletinde seyahat kısıtlamaları kaldırmış, ancak işçilerin komşu şehre çalışmaya gitmelerine izin vermemek için yollar polis tarafından kapatılmıştı. Halk işe gitmelerinin engellenmesi üzerine polis arabalarını ters çevirerek zarar vermişti.

(İHA)

