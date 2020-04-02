HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı

Çin’de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Çin’de 640 bin kişinin yaşadığı Jia kasabası koronavirüs nedeni ile tekrardan karantina altına alındı.

Çin’de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı

Yetkililer, bir kadının başka bir rahatsızlık için gittiği doktordan koronavirüs kapması nedeni ile kasabanın tekrardan karantina altına alındığını bildirirken, doktorun koronavirüs taşıdığını fakat hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.

Yetkililer, gizli taşıyıcıların salgının yeniden yayılmasında büyük rol oynadığını kaydederken, birçok kişinin koronavirüs taşıdığından haberi olmadığını vurguladı.

Yetkililer, Jia kasabasında yaşayanların evde kalmalarını isteyen bildiriler dağıtırken, halkın evden ancak özel izin ile çıkabileceklerini ifade etti. Çinli yetkililer, alınan tedbirler kapsamında maske takmanın ve ateş ölçülmesinin zorunlu olduğunun aktarırken, araç trafiğine de sınırlama getirdi.

Geçtiğimiz hafta Hubei eyaletinde seyahat kısıtlamaları kaldırmış, ancak işçilerin komşu şehre çalışmaya gitmelerine izin vermemek için yollar polis tarafından kapatılmıştı. Halk işe gitmelerinin engellenmesi üzerine polis arabalarını ters çevirerek zarar vermişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandıNATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türk bilim insanından koronavirüsün tedavisi ile ilgili açıklama

Türk bilim insanından koronavirüsün tedavisi ile ilgili açıklama

'Açık giyinmiyor musun' sorusuna yanıt verdi

'Açık giyinmiyor musun' sorusuna yanıt verdi

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyeceğiz

Çapa Tıp Fakültesi'nde gözyaşları sel oldu

Çapa Tıp Fakültesi'nde gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
Son dakika: Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Koronavirüs kabusu! 1 milyonu aştı

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 4 bin 503'e yükseldi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

Son dakika: Almanya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1048 oldu

Almanya'da can kaybı 1048 oldu

ABD'li uzmanlardan koronavirüsün bulaşıcılığıyla ilgili yeni uyarılar

Uzmanlardan koronavirüsün bulaşıcılığıyla ilgili yeni uyarılar

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten can kaybı 13 bin 915 oldu

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 13 bin 915 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.