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  4. Çin'de 760 metrelik dev köprü 10 saniyede yıkıldı

Çin'de 760 metrelik dev köprü 10 saniyede yıkıldı

28.12.2020 13:31 | Son Güncelleme:
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Çin'de kullanılmayan 760 metre uzunluğundaki bir köprü saniyeler içerisinde patlatılarak yıkıldı. O anlar drone ile görüntülendi.

Çin'in Hunan eyaletinde nehir üzerinde kullanılmayan bir köprü patlatılarak yıkıldı.

760 metre uzunluğundaki köprü 10 saniye içinde yerleştirilen dinamitlerle yıkıldı.

Köprünün çöküş anı New China TV tarafından drone'la görüntülendi. İki kademede gerçekleştirilen patlamanın öncelikle köprünün dış kısmı ardından ise orta kısımları patlatıldı.

Görüntüde, patlamanın etkisiyle oluşan toz bulutu gökyüzünü kaplarken, köprünün orta kısmının suya, ayak kısımlarının ise sorunsuz bir şekilde yüzeye çöktüğü görüldü.

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