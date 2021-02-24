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  4. Çin'de akıllara durgunluk veren olay! 4 yaşındaki çocuk bagajdan düştü

Çin'de akıllara durgunluk veren olay! 4 yaşındaki çocuk bagajdan düştü

24.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Çin'in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü.

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

KÜÇÜK ÇOCUK BAGAJDAN DÜŞTÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki beyaz renkteki aracın bagaj kapağının aniden açıldığı ve bir çocuğun yola düştüğü görüldü. Araçtakiler çocuğun düştüğünü fark etmezken, 4 yaşındaki çocuk yoğun trafiğin ortasında aracın arkasından koşmaya başladı. Çocuğun yakınları ise saniyeler sonra olayı fark etti.

MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ ÇOCUĞU TUTTU

Aracından inen kadın çocuğa doğru koşarken, o anda yoldaki bir motosikletli çocuğu tutmayı başardı ve olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

(İHA)

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