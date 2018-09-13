Çin’de araç yayaların arasına daldı: 9 ölü, 46 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giymiş bir sürücünün, aracı şehir meydanında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Komünist Partinin gençlik kolunun yayın organı Pekin Gençlik Günlüğü'nün resmi blog hesabında yer alan habere göre, 54 yaşındaki erkek sürücü, SUV tipi bir aracı Hengyang kentinde şehir meydanında kalabalığın üzerine sürdü.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan sürücüsünün, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giydiği, cezaevinde yattığı öğrenildi.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

(AA)

