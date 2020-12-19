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  4. Çin’de arama köpeği, itfaiyeden emekli olan eğitimcisinin peşini bırakmadı

Çin’de arama köpeği, itfaiyeden emekli olan eğitimcisinin peşini bırakmadı

19.12.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Çin’de ‘Keskin Kılıç’ olarak da tanınan bir arama kurtarma köpeği, 7 yılını birlikte geçirdiği görev süresini tamamlayıp emekli olan itfaiye görevlisinin, veda sonrası birimden ayrılmak için bindiği aracı 1 kilometreden fazla mesafe boyunca takip etti.

Yerel medyada yer alana habere göre, Çinli itfaiye görevlisi Zhang Yousheng ve ‘Keskin Kılıç’ olarak da bilinen birime bağlı arama köpeği ‘Li Jian’, Yousheng görev süresini tamamlayıp emekli olmadan önce 7 yılı birlikte geçirdi. Yousheng birliğe veda edip üsten ayrılarak otobüs durağına gitmek için araca bindikten sonra, ‘Keskin Kılıç’, emekli itfaiyecinin aracının peşinden gitmeye devam etti.

'BİN METREDEN FAZLA MESAFE BOYUNCA ARACI TAKİP ETTİ'

Çin’in Sichuan Bölgesi İtfaiye Birimi tarafından Yousheng ve ‘Keskin Kılıç’ın görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde, köpeğin ve emekli itfaiyecinin vedalaştığı görüldü. Yousheng’in ise köpeği meslektaşına teslim edip otobüs durağına gitmek için kırmızı bir araca bindiği görüldü. Köpeğin, aracı bin metreden fazla mesafe boyunca takip ettiği belirtildi.

YOUSHENG’İN ‘EN İYİ ARKADAŞI’

Birimden yapılan açıklamada, ‘Keskin Kılıç’ın bölgenin Guangyuan şehri İtfaiye ve Kurtarma Birimi’nde görevli arama köpeği olduğu ve Yousheng’in ‘en iyi arkadaşı’ olduğu ifade edildi. Yıllar boyunca ikilinin, 2017’de Jiuzhaigou’da 7 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere çeşitli felaketlerde kurtarma görevlerine birlikte katıldığı belirtildi.

(DHA)

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