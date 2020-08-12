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Çin’de bir aile bebeklerini erkek doğmadığı için ölüme terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Çin’de bir aile yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusunda ölüme terk etti. Polis tarafından gözaltına alınan anne ve baba, halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktıklarını söyledi.

Çin'de bir aile, erkek bebek doğmadığı gerekçesiyle yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusunda ölüme terk etti. Belediye işçisi, sabahın erken saatlerinde yoldan geçen çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.

ANNE-BABA GÜVENLİK KAMERASINDAN BULUNDU

Belediye işçisi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay, Çin’in Guangdong bölgesindeki Dongguan kentinde 29 Temmuz’da meydana geldi. 24 yaşında Zhang adındaki baba, henüz adını dahi koymadıkları yeni doğan bebeği çöp kutusunun yanına bırakarak uzaklaştı. Bir belediye işçisinin ağlayan bebeği fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, bölgede bulunan mağazaların güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekibi, bebeği ölüme terk eden kişilerin Wi ve Zhang olduğu ortaya çıktı. Genç aile polis tarafından gözaltına alındı.

"ERKEK DOĞMADI, ÇÖPE ATTIK"

Polis tarafından gözaltına alınan Wi ve Zhang, halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktıklarını söyledi. Öte yandan, baba Zhang bir çocuğa daha bakamayacağını ifade etti. Çöpe bırakılan bebek, çocuk esirgeme tarafından koruma altına alınırken, polis aileye soruşturma başlattı. Bu tarz suçların Çin’de 5 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağı aktarıldı.

ÇİN’DE HER YIL 100 BİN BEBEK TERK EDİLİYOR

Son yapılan araştırmalara göre, Çin’de her yıl 100 bin, günde ise 270 bebek aileleri tarafından terk ediliyor. Çin hukukuna göre ise bebeklerini terk eden ailelere 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

DHA

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