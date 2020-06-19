Çin’de bir anne ikiz bebeklerinden birini 10 yıl sonra doğurdu

Hubei’deki doğum hastanesinin bildirdiğine göre Wang soyadlı anne on yıl önce tüp bebek yöntemini denemeye karar verdi. Böylece Wang, Lu Lu takma isimli ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

Kalan embriyolar ise donduruldu ve on yıl sonra aynı işlem tekrar uygulandı.

İngiliz Human Fertilisation and Embryology Authority adlı kurumun yaptığı açıklamaya göre, “Labroratuvar ortamında döllenme veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisyle birlikte embriyo transferinden sonra kalan kaliteli embriyolar olabilir. Bu embriyoları dondurmak seçenekler arasındadır. Tedavinin işe yaramaması durumunda veya kardeş denenmesi durumunda kullanılabilirler. Böylece ileri bir tarihte tekrar bebek sahibi olmak mümkün olabilir” dendi.

Her embriyonun dondurulmaya uygun olmadığını söyleyen yetkililer embriyolar için standart saklama süresinin 10 yıl olduğunu; ancak belirli koşullara sahip kadınların embriyolarını 55 yıla kadar saklayabileceklerini belirtti. Hastanenin doğum merkezinde görev yapan doktor Zheng Jie, tıbbi açıdan ilk doğan Lu Lu ile, 10 yıl sonra doğan Tong Tong’un ikiz kardeşler olduğunu söyledi.