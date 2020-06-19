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  4. Çin’de bir anne ikiz bebeklerinden birini 10 yıl sonra doğurdu

Çin’de bir anne ikiz bebeklerinden birini 10 yıl sonra doğurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Çin’de bir kadın, on yıl önce dondurduğu embriyodan bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yeni doğan bebek, kendisinden 10 yaş büyük olan ve annesinin kendisi gibi tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği abisinin aslında ikiz kardeşi.

Çin’de bir anne ikiz bebeklerinden birini 10 yıl sonra doğurdu

Hubei’deki doğum hastanesinin bildirdiğine göre Wang soyadlı anne on yıl önce tüp bebek yöntemini denemeye karar verdi. Böylece Wang, Lu Lu takma isimli ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

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Kalan embriyolar ise donduruldu ve on yıl sonra aynı işlem tekrar uygulandı.

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İngiliz Human Fertilisation and Embryology Authority adlı kurumun yaptığı açıklamaya göre, “Labroratuvar ortamında döllenme veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisyle birlikte embriyo transferinden sonra kalan kaliteli embriyolar olabilir. Bu embriyoları dondurmak seçenekler arasındadır. Tedavinin işe yaramaması durumunda veya kardeş denenmesi durumunda kullanılabilirler. Böylece ileri bir tarihte tekrar bebek sahibi olmak mümkün olabilir” dendi.

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Her embriyonun dondurulmaya uygun olmadığını söyleyen yetkililer embriyolar için standart saklama süresinin 10 yıl olduğunu; ancak belirli koşullara sahip kadınların embriyolarını 55 yıla kadar saklayabileceklerini belirtti. Hastanenin doğum merkezinde görev yapan doktor Zheng Jie, tıbbi açıdan ilk doğan Lu Lu ile, 10 yıl sonra doğan Tong Tong’un ikiz kardeşler olduğunu söyledi.

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Anne Wang, ilk doğumunu gerçekleştiren uzman doktor Xiao Mei’yi tekrar bulduğunu söyleyerek “Neredeyse 10 yıl sonra doktorumu tekrar buldum ve beni ilk görüşte tanıdı” dedi. Hastane ise, annenin yaşına rağmen görece kolay bir hamilelik geçirdiğini söyledi. Aynı hastanede aynı tedavi sayesinde sahip olduğu iki bebeğini, aynı doktorla ve aynı şekilde sezaryenle dünyaya getiren anne Wang “Döllenme operasyonunu aynı doktor yaptı, sezaryen operasyonunu aynı doktor yaptı. İki bebek de aynı embriyo grubundan, aynı cinsiyete ve aynı kiloya sahip. İkisi de Haziran ayında doğdu” diyerek ortak özelliklere sahip iki erkek çocuğa sahip olmanın nadir bir durum olduğuna dikkat çekti. Wang ayrıca ilk çocuğunun hamileliği boyunca kendisine ev işlerinde yardımcı olduğunu ve hamileliği boyunca kardeşini heyecanla beklediğini belirtti.

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