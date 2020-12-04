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Çin’de bir kadın, eski erkek arkadaşının düğün aracının yolunu kesti

04.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Çin’de bir kadın, eski erkek arkadaşının düğün aracının yolunu kesti

Çin’de bir kadın, kavşağın ortasında düğün aracını durdurduğu eski erkek arkadaşını kararını değiştirmesi için ikna etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin’in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde bulunan Yulin şehrinde bir kadın, bir kavşağın ortasında eski erkek arkadaşının düğün aracını durdurdu.

Aracın önünde kollarını açarak duran kadın, eski erkek arkadaşını evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı. Adamın kararını değiştiremediği ifade edilen kadının bir süre sonra bölgeyi terk ettiği belirtildi. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kadının, seyir halindeki çiçeklerle süslü düğün aracını durdurduğu ve kollarını açıp bir süre aracın yolunu kestiği görüldü. Ayrıca, araç sürücüsünün ilerlemek için araçla manevra yapmaya çalıştığı ancak kadının bunu da engellediği görüntülere yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından söz konusu kadına yönelik birçok yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısının da kadına, ‘kendi hayatına devam etme’ önerisi yaptığı ifade edildi.

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