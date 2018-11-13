Sevimli köpek, 80 gündür sahibinin öldüğü yerde bekliyor

Köpeğin görüntüleri ilk olarak Çin'in Facebook'u olarak bilinen Sina Weibo adlı platformda paylaşıldı.

Videonun popüler olmasının ardından, Pear Video adlı sitede köpeğin yolda bekleyişinin arkasında yatan hikayeyi araştırdı.

Sitedeki habere göre, köpek, sahibinin öldüğü gün olan 21 Ağustos'tan beri tam sahibinin öldüğü yerde bekliyor.

Köpeği her gün orada gördüğünü anlatan bir taksi şoförü, "Biz sürücüler bu küçük köpeğe yiyecek bir şeyler veriyoruz ama arabadan inip yanına yaklaşmaya çalıştığımızda hemen kaçıyor" dedi.

'SAHİBİYLE İLİŞKİSİ ÇOK YAKINDI'

Şoför köpeğin sahibiyle yakınlığını şöyle anlattı:

"Sahibiyle köpeğin ilişkisi çok yakındı. Sahibi öldükten sonra bu köpek orada beklemeye başladı. Her gün orada. Onu hep görüyorum. O adamla köpeğin bağı çok hakikiydi."

Köpeğin yolda beklediğini gösteren video 10 Kasım'da çekilmiş ve Sina Weibo adlı platformda paylaşılmış.

Videonun altındaki yorumlarda köpeğin "sadakati"ine övgüler yağdırılırken bir kullanıcı, "Bu küçük köpek çok sadık. Bizim ailemizi köpeği de her gün beni okuldaki köyün önünde beklerdi" yorumunu yazdı.

Başka bir kullanıcı ise köpeğin sağlığından endişelerini dile getirip, "Umarım iyi kalpli bir insan bu köpeği sahiplenir" notunu düştü.

Çin'deki bu olay, köpeklerin sadakatini gösteren ilk olay değil.

Bu yılın başlarında tren istasyonunda sahibinin işten dönüşünü bekleyen yaşlı köpek Ziongxion'ın hikayesi de ülkede uzun süre gündemdeydi.

