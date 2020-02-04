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Bir koronavirüs hastası taburcu edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çin, ölüm sayısının her geçen gün arttığı korona virüsüyle mücadele ederken, Fujian kentinde korona virüsü teşhisi konulan bir hasta taburcu edildi.

Bir koronavirüs hastası taburcu edildi!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı artış gösterirken, Çin virüsle mücadeleye devam ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, bir korona virüsü hastasının yapılan tedaviye yanıt vererek iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Fujian İl Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayı içerisinde Wuhan kentine düzenlediği iş seyahatinin ardından korona virüsü belirtileri gösteren bir hastada korona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Virüsün tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan hasta, verilen ilaçların düzenli kullanımının ardından bir hafta sonra iyileşme göstermeye başladı. Sağlık yetkilileri, yeniden yapılan tetkikler sonucu, korona virüsü tespit edilmediği gerekçesiyle hastayı taburcu ettiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs coronavirüs hastalık Wuhan

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