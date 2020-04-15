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Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Kovid-19'la mücadele kapsamında kamu sağlığının korunmasına katkı sunması hedeflenen düzenleme, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkenin güneyindeki bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı.

Ülkenin Guangdong eyaletine bağlı Cuhay Kenti Yerel Halk Meclisi, "Vahşi Hayvanların Yasaklanması" düzenlemesiyle kedi ve köpek başta olmak üzere tüm vahşi kara hayvanlarının tüketiminin yasaklandığını açıkladı.

Düzenlemede, suda yaşayan bazı kurbağa ve kaplumbağa türlerinin yasağın kapsamı dışında tutulduğu, tüketimi yasaklanan hayvanların yakalanması, ticareti ve taşınmasının da yasak kapsamında olduğu belirtildi.

1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜKTE

Kamu sağlığının korunmasına katkı sunması hedeflenen düzenlemenin 1 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Çin’de vahşi yarasalar veya yılanlardan insanlara bulaştığı düşünülen Kovid-19’un salgına dönüşmesi sonrası ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi (NPC), 24 Şubat’ta yabani hayvanların tüketiminin ve ticaretinin yasaklandığını duyurmuştu.

NPC’nin kararı sonrası Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kenti, 2 Nisan’da kedi ve köpek etinin tüketimini yasaklayarak bu alanda karar alan ilk Çin şehri olmuştu.

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Cuhay Kenti Yerel Halk Meclisi çin kedi Kovid-19 köpek tüketimi Ulusal Halk Kongresi (NPC)

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