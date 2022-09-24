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Çin'de darbe mi oldu? Çin'deki askeri darbe girişimi iddiaları doğru mu, Xi Jinping tutuklandı mı?

24.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de darbe mi oldu? Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yer alan iddialar sonrası birçok internet kullanıcısı arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Pekin ve Şanghay'da çok sayıda yerel uçuşun iptal edilmesi öne sürülen iddiaları kuvvetlendiriyor. Peki, Çin'de darbe mi oluyor? Çin'deki askeri darbe girişimi iddiaları doğru mu?

Çin'de darbe mi oldu? Çin'deki askeri darbe girişimi iddiaları doğru mu, Xi Jinping tutuklandı mı?

Çin'de darbe mi oldu? Sosyal medyada yer alan darbe iddiaları sonrası birçok kişi Çin ve ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Çin'deki askeri darbe girişimi iddiaları doğru mu?

ÇİN'DE DARBE Mİ OLDU?

Çin'de darbe olduğuna dair iddialar sosyal medyayı salladı. Ülkenin 2 büyük şehrinde yerel uçuşların yüzde 70'inin ertelendiği öğrenildi.

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Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre hava koşulları açısından uçuşa engel bir durum bulunmuyor.

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ÇİN'DEKİ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Twitter'da askeri konvoy videolarıyla desteklenen darbe iddiaları henüz yerel ve uluslararası medyada yer almadı.

Sosyal medya kullanıcılarının Pekin'den paylaştığı videolarda ise kent sokaklarında günlük hayatın olağan şekilde sürdüğü görüldü.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG TUTUKLANDI MI?

Çin Devlet Başkanı Ci Jinping'e ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Çin'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AZ

Xİ JİNPİNG KİMDİR?

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Başkanı ve Merkez Askeri Komisyon (MAK) başkanı olarak görev yapan Çinli bir siyasetçidir. Çin’in 2012’den bu yana “en üst düzey lideri” olup ÇKP’den 2016’da resmen “ana lider” unvanını aldı. Genel sekreter olarak Şi, Çin'in en üst karar organı olan Çin Komünist Partisi'nin Politbüro Daimi Komitesi'nde eski bir başkanlık görevinde bulundu

2007 yılından bu yana aynı zamanda Politbüro daimi üyesi olan Şi, 2008 yılında da Çin Devlet Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

7 Kasım 2012'de yapılan 18. ÇKP Ulusal Kongresi hazırlık toplantıları sonucu kongrenin genel sekreterliği görevine getirilen Şi, aynı zamanda 18. Ulusal Kongrenin merkezi komite üyeliği görevini üstlendi.

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Çin Pekin askeri darbe Şanghay darbe
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