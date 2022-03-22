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Çin'de düşen yolcu uçağının son anlarında neler yaşandı? O görüntü olay oldu: Bayılan pilot son anda kendine gelip...

22.03.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de düşen yolcu uçağının son anlarına ait görüntü gündem yarattı. 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, düşme anına ait son görüntüsünde dik konumda bulunmasına dikkat çeken uzmanlar, son anlarda neler yaşandığına dair yorumda bulundu. G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığı üzerinde duran uzmanlar, bir pilotun son anda kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabileceğini söylüyor.

Çin'deki uçak kazasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak dün 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü. Dağa çarpan uçak büyük bir yangına sebep oldu.

UÇAĞIN DÜŞME ANINA AİT GÖRÜNTÜ ŞOKE ETKİSİ YARATTI

Olay yerine hemen ekipler sevk edilirken, uçağın son anlarına ait görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kauoyunda şok etkisi yaratan görüntülerde uçağın dik konumda yere çakıldığı görülürken, havacılık uzmanları uçağın nasıl bu şekilde düşmüş olabileceği üzerinde yorum yapmaya başladı.

dusme anı

Bölgeye giden ekipler halen arama-kurtarma çalışmalarına ve kara kutuyu bulmaya çalışmaya devam ederken dümdüz bir şekilde yere çakılan uçağın birkaç dakika içinde nasıl irtifa kaybettiği ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"PİLOTLAR BAYILDI! BİRİ SON ANDA KENDİNE GELDİ AMA ..."

Kunming şehrinden kalkan uçağın düşüşünü yorumlayan havacılık uzmanı Sally Gethin, İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Gethin, “İrfita kaybı ile birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini yitirdiğini düşünüyorum. Fakat saniyeler içinde pilotlardan birinin kendine geldiğini ve uçağı kurtarmaya çalıştığını tahmin ediyorum” dedi.

"BU ÇOK GARİP"

Öte yandan havacılık uzmanı ve güvenlik danışmanı olan John Cox da kazayı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e yorumladı. Eski bir 737 pilotu olan Cox, “Bu çok garip. Bu uçağın bu şekilde düşmesi gerçekten çok zor bir ihtimal” dedi.

Gethin, “10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir” yorumunu yaptı.

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UÇUŞ VERİLERİNDEKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan uçuş verilerinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı… Normalde düşen bir uçağın dakikada birkaç bin feet alçalması beklenirken, Çin uçağının çok kısa bir sürede yaklaşık 30 binden fazla alçaldığı kayıtlara geçti. Verileri inceleyen ABD medyası, uçağın 1 dakika 35 saniyede yaklaşık 26 bin feet irtifa kaybettiğini aktardı.

Fakat verilerde, uçağın düşüş anının yaklaşık 10 saniyeliğine durduğunu ve kısaca yükseldiği görülürken, düşüş daha sonra hızla devam etti.

BOEING 737-800’LER DURDURULDU

Çin medyası China Eastern Havayolları’nın bölgeye dokuz ayrı ekip gönderdiği ve olayla ilgili incelemenin başladığını duyururken, Çin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün de bölgede olduğu kayıtlara geçti. Devlet televizyonu havayolu şirketine ait bütün Boeing 737-800’lerin uçuşunun durdurulduğunu belirtti.

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Çin uçak kazası
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