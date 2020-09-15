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Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 08:21 | Son Güncelleme

Çinli bir yetkili ülkede geliştirmekte olduğu koronavirüs aşılarının kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Çin'in klinik deneylerin son aşamasında dört Covid-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan en az üçü, temmuz ayında başlatılan acil durum kullanım programı kapsamında kritik görevlerde çalışanlara uygulanmaya başladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) baş biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, dün Çin devlet televizyonu ile yaptığı söyleşide, üçüncü aşama klinik deneylerin sorunsuz ilerlediğini ve aşıların kasım veya aralık aylarında halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.

Nisan ayında deneysel bir aşı yaptırdıktan sonra son aylarda hiçbir anormal semptom yaşamadığını söyleyen Wu, hangi aşılardan bahsettiğini belirtmedi.

(Reuters)

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