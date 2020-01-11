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  4. Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kaynağı açıklanamayan SARS benzeri virüsün etkilediği bir kişi öldü.

Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, solunum yetmezliği ve ağır zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bir adamın 9 Ocak'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bunun kentte yıl başından bu yana 41 kişide görülen bulaşıcı virüsün yol açtığı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Komisyon, 7 hastanın daha sağlık durumunun kritik, geri kalanların ise stabil olduğunu, en az iki kişinin de hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açıyor.

Virüse Vuhan dışında, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'de de rastlandı. Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

GENETİK YAPISI SARS İLE YÜZDE 80 ÖRTÜŞÜYOR

Hong Kong Üniversitesinden uzman Yuen Kwok-yung, henüz tanımlayan ve kaynağı bilinmeyen virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.

SARS nedeniyle 2003 yılında Çin’de 349, Hong Kong’da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)

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