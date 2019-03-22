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Çin'de gübre fabrikasında patlama: 44 ölü, 640 yaralı

22.03.2019 06:50 | Son Güncelleme

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 44'e, yaralı sayısının 640'a çıktığı bildirildi.

Çin'de gübre fabrikasında patlama: 44 ölü, 640 yaralı

Şinhua ajansının haberine göre, Ciangsu'ya bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde bulunan Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait zirai ilaçlar üreten kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 44'e, yaralı sayısı 640'a yükseldi.

Söz konusu patlamanın tesisteki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle gerçekleştiği aktarılırken, yangının tesisin yanındaki diğer fabrikalara da yayıldığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve bunlardan 90’ının durumunun ağır olduğu ifade edilirken şirketin üst düzey yetkililerinin de tedavi altında olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 2 kilometre civarında 3 ilkokul ve bir kreş bulunan kimya tesisinin civarındaki yerleşim bölgesinden tüm sakinlerin tahliye edildiği bildirdi. Yangın nedeniyle sevk edilen 176 itfaiye aracı ve bine yakın personel görev yapıyor.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Diğer yandan, resmi ziyaret kapsamında İtalya’da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, patlamaya ilişkin tüm acil önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, olaydan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketinin internet sitesindeki bilgilere göre 2007 yılında kurulan kimya şirketi 30'dan fazla yanıcı ve zehirli kimyasal üretimi yapıyor.

Kaynak: AA


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çin patlama gübre fabrikası

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