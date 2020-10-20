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Çin’de ilk kez ortaya çıktı! Koronavirüs dondurulmuş gıdada canlı kalabiliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de dondurulmuş gıdalarla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce dondurulmuş gıdada izleri bulunan virüsün, bu kez paketlerin üzerinde canlı kaldığı tespit edildi.

Çin’de ilk kez ortaya çıktı! Koronavirüs dondurulmuş gıdada canlı kalabiliyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre dünya genelindeki vaka sayısı 40 milyonu, can kaybı da 1.1 milyonu aştı.

Salgında ikinci dalganın günden güne gerçeğe dönüşmesiyle pek çok ülke kısıtlamaları yeniden devreye soktu. Hastalığın ilk kez ortaya çıktığı Çin’de ise kritik bir gelişme yaşandı.

55 GÜN SONRA VAKA GÖRÜLDÜ

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dondurulmuş gıda paketlerinde ilk kez canlı corona virüsü keşfettiklerini açıkladı.

Qingdao şehrinde 55 gün hiç vaka görülmedikten sonra virüsün yeniden kendini göstermesi üzerine başlatılan araştırmada, Qingdao Hastanesi’ndeki hastalar mercek altına alındı.

‘TEMAS ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR’

Hastalar arasında liman çalışanlarının bulunması üzerine, yurt dışından gelen dondurulmuş gıda paketleri incelendi. Corona virüsünün paketler üzerinde canlı kalmayı başarabildiği tespit edildi.

Guardian’ın haberine göre bunun bir ilk olduğunu belirten uzmanlar, daha önce yurt dışından ithal edilen tavuk kanatları, somon, karides ve diğer deniz ürünlerinde corona virüsü izlerinin bulunduğunu söylerken, “Corona virüsü taşıyan paketlerle temasta bulunmanın enfeksiyona yol açabileceğini doğruluyoruz” ifadelerini kullandı.

DSÖ: İHTİMAL ÇOK DÜŞÜK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamalarda ise Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından insana geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu belirtilmişti.

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