Çin'de kaybolan yılan 6 ay sonra ortaya çıktı: Her yerde onu arıyordum

Çin'de gerçekleşen akılalmaz olay şaşkına çeviren türdendi. Yaklaşık 6 aydır kayıp olan adına msır yılanı da denilen evcil yılan komşunun evinden çıktı.

Çinli kadın, itfaiye gelene kadar eline giydiği eldivenlerle hayvanı dışarı çıkarmaya çalışırken itfaiye ekipleri de olay yerine geldi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hayvanın yaklaşık altı ay önce bir komşunun evinden kaçtığını ve o zamandan beri görülmediğini öğrenen ekipler, kaybolan mısır yılanını sahibine teslim etti. Yılanın sahibi yaşlı kadın her yerde onu aradığını dile getirdi.



