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  4. Çin'de kaybolan yılan 6 ay sonra ortaya çıktı: Her yerde onu arıyordum

Çin'de kaybolan yılan 6 ay sonra ortaya çıktı: Her yerde onu arıyordum

13.07.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı aydır kayıp olan evcil yılan, komşunun tuvaletinde ortaya çıktı. Tuhaf olay doğu Çin Hangzhou şehrindeki bir evde gerçekleşti. Çinli ev sahibi, söz konusu yılanı banyo fayanslarında görünce itfaiyeye haber verdi, aylardır kayıp olan mısır yılanı ise sahibine teslim edildi.

Çin'de kaybolan yılan 6 ay sonra ortaya çıktı: Her yerde onu arıyordum

Çin'de gerçekleşen akılalmaz olay şaşkına çeviren türdendi. Yaklaşık 6 aydır kayıp olan adına msır yılanı da denilen evcil yılan komşunun evinden çıktı.

Çinli kadın, itfaiye gelene kadar eline giydiği eldivenlerle hayvanı dışarı çıkarmaya çalışırken itfaiye ekipleri de olay yerine geldi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hayvanın yaklaşık altı ay önce bir komşunun evinden kaçtığını ve o zamandan beri görülmediğini öğrenen ekipler, kaybolan mısır yılanını sahibine teslim etti. Yılanın sahibi yaşlı kadın her yerde onu aradığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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