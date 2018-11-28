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Çin'de kimya fabrikasında patlama: Onlarca ölü ve yaralı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 05:02 | Son Güncelleme

Çin’in Hıbey eyaletinin Cangciaokou kentinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Çin'de kimya fabrikasında patlama: Onlarca ölü ve yaralı var!

Cangciakou yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentin Çiaodong bölgesinde bulunan bir kimya fabrikası yakınında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 22 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alınırken, aralarında çok sayıda tır ve kamyonun da bulunduğu 50 araç zarar gördü.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Hıbey patlama Cangciaokou

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