HABER

Çin'de kimyasal gübre taşıyan kamyon devrildi ve patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Çin'de kimyasal gübre taşıyan kamyon devrildi , o anlar kameraya yansıdı.

Çin'de geçtiğimiz günlerde Yunnan Eyaleti'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde kimyasal gübre taşıyan kamyon tünel çıkışında virajı alamayınca devriliyor.

Devrilme sonrası dökülen gübreler, sürtünmenin de etkisiyle etrafa saçılmaya ve yükselmeye başlıyor. Kimyasal gübreler büyük bir duman bulutu oluşturuyor. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kayda geçerken sürücünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!
Kediyi kavgadan çekip alan köpekKediyi kavgadan çekip alan köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin kamyon Kaza kimyasal gübre

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!

Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!

Kediyi kavgadan çekip alan köpek

Kediyi kavgadan çekip alan köpek

Anne bu insanlık dışı videoyu eski kocasına göndererek para talep etti

Anne bu insanlık dışı videoyu eski kocasına göndererek para talep etti

Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.