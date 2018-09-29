Çin'de kimyasal gübre taşıyan kamyon devrildi ve patladı

Çin'de geçtiğimiz günlerde Yunnan Eyaleti'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde kimyasal gübre taşıyan kamyon tünel çıkışında virajı alamayınca devriliyor.
Devrilme sonrası dökülen gübreler, sürtünmenin de etkisiyle etrafa saçılmaya ve yükselmeye başlıyor. Kimyasal gübreler büyük bir duman bulutu oluşturuyor. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kayda geçerken sürücünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
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