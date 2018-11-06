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O şehirde köpek gezdirmek yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Çin'in güneybatısındaki Vınşan kentinde evcil köpeklerin, gündüzleri park, alışveriş ve spor merkezleri gibi kamuya açık yerlerde gezdirilmesi yasaklandı.

O şehirde köpek gezdirmek yasaklandı

Sputnik'in haberine göre Yunnan eyaletinde bulunan Vınşan kent yönetiminin geçen ay sonunda aldığı karar doğrultusunda, evcil hayvan sahipleri, köpeklerini gün içinde kamuya açık yerlerde gezdiremeyecek.

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Köpek beslemeyle ilgili sıkı kuralları bulunan Çin'de Vınşan'da alınan kararın en kısıtlayıcısı olduğu ifade ediliyor.

Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaşayabileceğine dair kurallar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin köpek yasaklama vınşan

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