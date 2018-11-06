O şehirde köpek gezdirmek yasaklandı

Sputnik'in haberine göre Yunnan eyaletinde bulunan Vınşan kent yönetiminin geçen ay sonunda aldığı karar doğrultusunda, evcil hayvan sahipleri, köpeklerini gün içinde kamuya açık yerlerde gezdiremeyecek.

Köpek beslemeyle ilgili sıkı kuralları bulunan Çin'de Vınşan'da alınan kararın en kısıtlayıcısı olduğu ifade ediliyor.

Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaşayabileceğine dair kurallar bulunuyor.

